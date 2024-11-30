Irak-Suriye Sınırında Güvenlik Önlemleri Artıyor

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Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak- Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtti.

Suaydi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Irak-Suriye sınırında güvenlik önlemleri aldıklarını söyleyen Suaydi, sınırların güvende olduğunu ve ihlal edilme ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

Suaydi, "Irak-Suriye sınırında ideal birliklerle tahkimatımızı tamamladık." diye konuştu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi de daha önce yaptığı açıklamada, Irak ordusunun ülke sınırını ve semasını her türlü tehlikeden korumak için hazır olduğunu söylemişti.