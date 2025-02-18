Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale getirildi - Son Dakika
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