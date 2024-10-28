Irak\'ta 23 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatından görüntü paylaşıldı. Paylaşımda, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.