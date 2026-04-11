Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Kaldı

11.04.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Meclisi'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yeterli oy alınamadı, ikinci tura geçildi.

Irak Meclisi'nde yapılan cumhurbaşkanı seçimi hiçbir adayın yeterli oya ulaşamamasından dolayı ikinci tura kaldı.

Meclis'te yapılan oylamada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amidi 208 oy alırken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin 16 oy aldı.

Diğer adaylardan Müsenna Emin ise 17, Abdullah Uleyyavi ise 2 oy aldı.

Geçersiz oy sayısı da 9 iken hiçbir aday seçilebilmek için üçte iki çoğunluğu sağlayamadı. En yüksek oy alan adaylar arasında ikinci tura geçildi.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de, eski Irak hükümetinde Çevre Bakanlığı yapmış olan Nizar Amidi'yi de aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Seçilecek cumhurbaşkanı, meclisteki en büyük grubun başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek.

Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
İslamabad’da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi
17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:54:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.