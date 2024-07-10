Irak'ta eski başbakanlar arasında erken seçim ittifakı çalışmaları - Son Dakika
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Irak'ta eski başbakanlar arasında erken seçim ittifakı çalışmaları

Irak'ta eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, Şii Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri ve Sadr hareketi lider Mukteda es-Sadr arasında 'erken seçim ittifakı' çalışmalarının sürdürüldüğü öne sürüldü. Maliki ile Amiri arasında yapılan son görüşmenin 'seçim ittifakı anlaşması' ile sonuçlandığı ve iki liderin yaklaşık 2 yıldır siyaseti boykot eden Sadr Hareketi lideri Sadr'ı da yanlarına çekmek istediği iddia edildi. Maliki'nin bu hamlesi, mevcut Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin önünü kesmek amacıyla yapıldığı yorumlanıyor.

10.07.2024 12:07
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Irak'ta eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, Şii Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri ve Sadr hareketi lider Mukteda es-Sadr arasında "erken seçim ittifakı" çalışmalarının sürdürüldüğü öne sürüldü.

Irak'ta el-Meda gazetesi, "Maliki ile Amiri arasında, Sadr'ın katılmasını bekleyen anlaşma ve parola erken seçim" manşetine yer verdi.

Söz konusu haberde, Irak siyasetindeki etkisi süren eski başbakanlardan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile İran'a yakın Şii Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri arasında yapılan son görüşmenin "seçim ittifakı anlaşması" ile sonuçlandığı ve iki liderin yaklaşık 2 yıldır siyaseti boykot eden Sadr Hareketi lideri Sadr'ı da yanlarına çekmek istediği iddia edildi. Haberde, Maliki, Amiri ve Sadr ittifakı çalışmalarının ileri aşamaya ulaştığı da ileri sürüldü.

Maliki ve Amiri arasında varılan ve Sadr'ın da katılması beklenen anlaşma, gazetenin haberinde "Zıtlar ittifakı" şeklinde nitelendirildi.

Maliki, 13 Haziran'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bu yıl sonunda erken seçim istediğini dile getirmişti. Maliki'nin bu hamlesi, "özellikle altyapı çalışmalarındaki hizmetinden dolayı popülaritesi artan mevcut Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin önünü kesmek" şeklinde yorumlanıyor.

Maliki'nin başını çektiği koalisyonun üyesi Abdurrahman Cezayiri de aynı gazeteye verdiği demecinde, erken seçim talebinde ısrarcı olduklarını ve bundan vazgeçemeyeceklerini belirtmişti.

Öte yandan Bağdat'taki hükümetin önemli ortaklarından Şii siyasi çatı kuruluş olan Koordinasyon Çerçevesi'de yer alan Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ise bir açıklamasında erken seçim istemediklerini belirterek, "Erken seçimler siyasi tıkanıkları gidermek için yapılır ancak şuan Irak'ta böyle bir şey (siyasi tıkanıklık) mevcut değil." ifadelerini kullanmıştı.

Bir süredir dile getirilen iki siyasi hasım Maliki ve Sadr arasındaki olası yakınlaşma veya ittifak iddialarına karşı, Sadr cenahından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta bir sonraki genel seçimlerin Kasım 2025'te yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta eski başbakanlar arasında erken seçim ittifakı çalışmaları - Son Dakika

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