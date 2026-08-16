Irak'ta Eski Valiye 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Irak'ta Eski Valiye 7 Yıl Hapis Cezası

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Eski Selahaddin Valisi Ammar Cebir Abdülhamid, haksız kazançtan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'ta eski Selahaddin Valisi Ammar Cebir Abdülhamid'in "haksız kazanç sağlama" suçundan gıyabında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

???????Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre mahkeme, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu ve Haksız Kazanç Kanunu hükümleri uyarınca eski Vali Abdülhamid hakkında 7 yıl hapis kararı verdi.

Karar kapsamında sanığa, sağladığı haksız kazancın karşılığı olan 1,7 milyar dinar (yaklaşık 1,3 milyon dolar) tutarında para cezası kesildi ve bu meblağı iade etmesi hükme bağlandı.

Sanığın yakalanıp cezasını tamamlaması halinde dahi söz konusu para cezasını ödemeden ve haksız kazanç tutarını iade etmeden serbest bırakılmayacağı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, firari sanık ile eşinin menkul ve gayrimenkul malları üzerindeki el koyma kararını onaylarken, oğlunun taşınır ve taşınmaz mallarına da ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırdı.

Hakkında tutuklama ve arama kararı çıkarılan sanıkla ilgili kararın kesinleşmesinin ardından, Yolsuzlukla Mücadele Kurumuna uğranılan zararların tazmini için dava açma hakkı tanındı.

Irak'ta son aylarda devlet kurumlarındaki mali ve idari yolsuzluk iddialarına yönelik kapsamlı güvenlik ve yargı operasyonları yürütülüyor.

Soruşturmaların bir kısmının, kamu zararına yol açma ve usulsüz sözleşmeler imzalama suçlamasıyla 2 Haziran'da görevinden alınan ve ardından gözaltına alınan eski Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cümeyli'nin ifadeleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Eski Valiye 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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