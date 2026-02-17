Irak\'ta Gıda Fiyatları Zamlarla Ramazan Alışverişini Vurdu

Irak'ta gümrük tarifelerinin artırılması kararının ardından gıda fiyatlarına gelen zamlar ramazan alışverişinde durgunluğa yol açtı.

Kerkük kentinde esnaf ve vatandaşlar gıda fiyatlarının artmasına tepki gösterdi.

Kerkük'ün Büyük Çarşı esnafından Kamaran Aziz, AA muhabirine gümrük tarifesinin artmasının fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Fiyatlardaki artışın satışların azalmasına yol açtığını vurgulayan Aziz, vatandaşın da artan fiyatlardan dolayı alışverişini kıstığını ifade etti.

Aziz, yeni gümrük tarifesinin gıda maddelerine uygulanmamasını isteyerek yeni tarifenin esnaftan ziyade vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Yeni tarifenin ramazan ayına birkaç gün kala gelmesinin hiç iyi olmadığını söyleyen Aziz şunları kaydetti:

"Bu durum, ramazan ayında ailelerin en çok tükettiği sıvı yağ, pirinç ve salça gibi ürünlerin fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu en çok düşük gelirli aileleri etkileyecek."

Kerküklü Ahmet Merdan ise yeni gümrük tarifesiyle birlikte artan fiyatların en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine işaret etti.

Merdan, "Ramazan öncesi bunun uygulanmaması gerekiyordu. Daha sonraya ertelenmeliydi. Bu yeni tarifeden gıda ürünlerinin muaf olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak hükümetin kararı yeniden gözden geçirmesini istedi.

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı da çarşıda fiyatların denetlenmesi için komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Kerkük'tün tüm çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerin artırılacağını aktaran Yayçılı, esnafın olası suistimallerini engelleyeceklerini dile getirdi.

Yeni gümrük tarifesi nedir?

Irak'ta hükümet birçok ithal mal ve ürüne, özellikle lüks ve zorunlu olmayan ürünlere, yüzde 15 genel gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Bu uygulama 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Söz konusu karar kapsamında ayrıca, ithal otomobillere (2025 model ve sonrası hibrit araçlar dahil) yüzde 15 gümrük vergisi getirilmişti.

Hükümet ise bu adımın petrol dışı gelirleri artırmak ve ticareti düzenlemek amacıyla atıldığını belirtiyor. Buna karşılık çok sayıda tüccar, kararın ithalat maliyetlerini artırdığını ve piyasada fiyatların yükselmesine yol açtığını ifade ediyor.