Irak\'ın başkenti Bağdat\'ta Şii milis komutanı hava saldırısında öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
AA muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.
Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.
İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.
Haşdi Şabi duyurdu
Öte yandan Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
Irak resmi haber ajansı İNA'nın geçtiği haberde, Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamaya yer verildi.
Açıklamada, Haşdi Şabi komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "Bağdat'ın doğusunda Meştel bölgesinde bir aracın hedef alındığı, aracın yandığı ve içinde bulunanın öldürüldüğü" aktarıldı.
Saldırı kaynağının ortaya çıkarılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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