Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen Gücü birleştirildi

Irak'ın Kerkük kentinde görev yapan ve tamamı Türkmenlerden oluşan Haşdi Şabi Türkmen Gücünün, Haşdi Şabi Kerkük ve Doğu Dicle Komutanlığıyla birleştirildiği bildirildi.
Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, ?????Haşdi Şabi Türkmen Gücünün başına Hamid İbrahim el-Sehlani'nin, yardımcılığına da Yılmaz Hehbaz'ın getirildiği belirtildi.
Birleştirme kararı öncesi Haşdi Şabi Türkmen Gücü'ne Yılmaz Şehbaz Neccar başkanlık ediyordu.
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