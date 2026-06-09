Irak'ta İslam Birliği Sempozyumu - Son Dakika
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Irak'ta İslam Birliği Sempozyumu

Irak\'ta İslam Birliği Sempozyumu
09.06.2026 00:07
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Bağdat'ta düzenlenen sempozyumda İslam birliği ve toplumsal barış vurgulandı, işbirliği protokolü imzalandı.

Irak'ta "İslam Birliğini Sağlama Araçları ve Uygulama Engelleri" konulu sempozyum düzenlendi.

Başkent Bağdat'taki İmam-ı Azam Üniversitesindeki sempozyuma İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV) temsilcilerinin yanı sıra kentteki Sünni ve Şii toplulukların temsilcileri katıldı.

Sempozyumda, dünya barışı, huzuru ve selametinin İslam dünyasının birlik, barış ve huzurundan geçtiğine vurgu yapıldı.

İİKV Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, sempozyumla ilgili AA muhabiri yaptığı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen "İslam Birliğini Sağlama Araçları ve Uygulama Engelleri" konulu sempozyumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Söz konusu coğrafyanın yer altı ve yer üstü maddi ve manevi zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Yüce, bu topraklardaki halkların var olan zenginliklerin gerçek sahipleri olması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın birliği, selameti ve barışının İslam dünyasının birliği ve barışından geçtiğinin altını çizen Yüce, bunun bir tek İslam dünyası değil tüm dünyada samimiyet üzerine gerçekleşmesini istedi.

Türkiye ve Irak arasında bu tür akademik faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinin önemine vurgu yapan Yüce, "İnsanların huzur ve barışına hizmet edecek bu tür toplantıların sayısının artırılması çok önemli. Bunun sadece konuşmalar ve sempozyumlarla kalmayıp gerçekte insanların arasında yaşanmasını istiyoruz." dedi.

Sempozyumda ele aldıkları meselenin, sadece akademik bir tartışma başlığı olmadığını dile getiren Yüce, şöyle devam etti:

"İslam birliği meselesi, doğrudan doğruya ümmetin bugününü ve yarınını ilgilendiren hayati bir meseledir. Çünkü günümüzde İslam dünyası; fikri, sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda derin krizlerle karşı karşıyadır. Mezhep, ırk, coğrafya, siyaset ve ideoloji eksenli ayrışmalar, Müslüman toplumların birlik ruhunu zayıflatmakta; ümmetin ortak vicdanını, ortak aklını ve ortak hareket kabiliyetini yaralamaktadır. Bu ayrışma, İslam dünyasının huzurunu bozan ve toplumsal dokusunu zayıflatan en önemli meselelerden biridir. Halbuki İslam'ın temel maksatlarından biri, müminler arasında kardeşliği tesis etmek; adaleti, merhameti, ihsanı, diğerkamlığı ve uhuvveti hakim kılmaktır. Kur'an-ı Kerim'in "İnnemel mü'minüne ihvetün" hakikati, Müslümanların kimliklerini kavim, ırk, bölge veya mezhep üstünlüğü üzerinden değil; iman, tevhid ve kardeşlik esası üzerinden inşa etmeleri gerektiğini göstermektedir."

İİKV ile Bağdat İmam-ı Azam üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Sempozyum kapsamında İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Bağdat İmam-ı Azam Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandığını aktaran Yüce, iki kurum arasında yapılan bu işbirliğinin sadece akademik bir birliktelik olmadığını, bunun iki ülke halkları arasında samimi bir ittifaka da vesile olacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye ve Irak arasında bu tür akademik faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesinin önemine vurgu yapan Yüce, "İnsanların huzur ve barışına hizmet edecek bu tür toplantıların sayısının artırılması çok önemli. Bunun sadece konuşmalar ve sempozyumlarla kalmayıp gerçekte insanların arasında yaşanmasını istiyoruz." diye konuştu.

İmam-ı Azam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahaddin Hasan da Türkiye'den gelen ilim erbabını ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İslam birliği, ümmetin inşasında, gücünün tahkiminde ve istikrarının sağlanmasında temel bir esas olduğuna vurgu yapan Hasan, İslam dininin, kardeşliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı emrettiğini vurguladı.

Necef-i Eşref İmam Hüi Darü'l-Ilm Belaği Merkezi Müdürü Dr. Zeyd Bahrü'l-Ulüm ise bugünün en büyük tehditlerinden biri olan ahlaki ve kültürel erozyona karşı koruyucu kalkanların önemine değindi.

Toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürü üzerine bir tebliğ sunan İmam-ı Azam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musab Selman Ahmed de etnik ve mezhebi çeşitliliğin birer çatışma unsuru haline getirilmek istenmesini eleştirdi.

Said Nursi'nin "müspet hareket" ve "uhuvvet" prensiplerine atıfta bulunan Ahmed, "Etnik, dini ve mezhebi çeşitliliğe sahip toplumların huzur ve istikrarı, ancak karşılıklı anlayış, hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşama kültürünün yerleşmesiyle mümkündür. İnsanlar arasında kalıcı barışın tesisi, ortak insanlık değerlerinin güçlendirilmesi ve herkesin güven içerisinde yaşayabileceği bir toplumsal zeminin oluşturulmasına bağlıdır." şeklinde konuştu.

İlimle Taçlanan Birlik Projesi: "Medresetü'z-Zehra"

Musul Üniversitesi'nden Dr. Ali Abdülcebbar Hasan, Said Nursi'nin din ilimleri ile fen ilimlerini mezceden vizyoner eğitim projesi "Medresetü'z-Zehra"nın, bugün İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu en stratejik model olduğunu ifade ederek, "Bediüzzaman'a göre ümmetin gerçek birliği, tevhid ve iman esasları etrafında buluşmasıyla mümkündür. Müslümanları kalıcı şekilde bir araya getirecek bağ, siyasi veya etnik aidiyetler değil, Kur'an'ın inşa ettiği iman kardeşliğidir. Birlik cehaletle değil, marifetle gerçekleşir. Fikirlerin kaynaşması ve ortak bir ümmet şuurunun oluşması ancak ilim, eğitim ve kültürel bütünleşme sayesinde mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumda eğitim sistemlerindeki sinsi tehlikelere dikkati çeken 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve İİKV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, "sömürge döneminden itibaren ithal edilen müfredatın Müslüman toplumları kendi öz kültüründen kopardığını dile getirdi.

Ders kitaplarında İslam medeniyet birikiminin dışlandığını, ahlak eğitiminin din eğitiminden koparıldığını ve tarih anlatısının Batı merkezli kurgulandığını ifade eden Özer, bu durumun mezhebi ve kültürel ayrışmaları derinleştirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Bağdat, Güncel, Irak, Son Dakika

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