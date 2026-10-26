Irak'ta İstihbarat Servisi Başkanı Şatri görevden alındı, yerine atama yapılmadı

Irak'ta İstihbarat Servisi Başkanı Şatri görevden alındı, yerine atama yapılmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi; resmi yazı yerel basında yayımlandı. Haberlere göre servisin yeni başkanı henüz atanmadı ve başkanlık, atama yapılana kadar Başbakan Zeydi tarafından yürütülecek.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi.
Zeydi'nin Şatri'nin görevine son verdiğine dair resmi yazısı yerel basında yer aldı.
Haberlerde, istihbarat servisinin yeni başkanının henüz atanmadığı ve yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığının da Başbakan Zeydi tarafından yürütüleceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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