Irak'ta İstihbarat Servisi Başkanı Şatri görevden alındı, yerine atama yapılmadı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi.

Zeydi'nin Şatri'nin görevine son verdiğine dair resmi yazısı yerel basında yer aldı.

Haberlerde, istihbarat servisinin yeni başkanının henüz atanmadığı ve yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığının da Başbakan Zeydi tarafından yürütüleceği ifade edildi.