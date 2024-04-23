Irak\'ta Maarif Okullarında 23 Nisan etkinliği düzenlendi

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Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Maarif Okullarında düzenlenen etkinliğe okul yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler müzik eşliğinde yürüyüş, şarkı ve dans gösterileri gerçekleştirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Bayramının Türkiye'de birçok ülkeden katılan çocuklarla birlikte kutlandığını, Türkiye Maarif Vakfı olarak da 52 ülkede bayrama ilişkin etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Erbil'deki programa eş zamanlı olarak Bağdat'ta da 23 Nisan etkinliği yaptıklarını belirten Keskin, "Güzel bir program oldu, çocuklarımız eğlendiler ve tam bir çocuk bayramı havasında bayram yapıldı." ifadelerini kullandı.

Keskin, "Bizim hedefimiz bugünün küçüklerini yarınlara hazırlamak, geleceği inşa etmek. Barış ortamında çocuklara bu güzel ortamları sağlamak biz büyüklerin görevidir." diye konuştu.