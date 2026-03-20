Irak\'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Irak'ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde baharın habercisi Nevruz Bayramı kutlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle oluşan güvenlik endişelerini gerekçe göstererek bu yıl resmi tören ve kutlamaların yapılmayacağını açıklamıştı.

Resmi açıklamalara rağmen, Ramazan ve Nevruz Bayramı'nı bir arada yaşayan Erbilliler, geleneği bozmayarak kutlamalara katıldı.

Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen Nevruz programına Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Erbil Valisi Ümid Hoşnav başta olmak üzere yetkililer ile Erbil halkı katıldı. Erbil Kalesi'ndeki Nevruz ateşini Mesud Barzani yaktı.

Süleymaniye'de resmi kutlama yapılmasa da halk, alınan güvenlik önlemleri altında kutlama yaptı.

Duhok'un Akre ilçesinde ise Nevruz, meşale alayıyla kutlandı; katılımcılar ilçenin arkasındaki dağa tırmanarak tepede Nevruz ateşini yaktı.

Irak'ın birçok kentinde, baharın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.