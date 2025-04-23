Irak\'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day\'ın ailesine acı haber

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın (25) Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Trabzon'da Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Day'ın şehit olduğu haberini alan şehidin akrabaları ve komşuları da eve geldi. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın cenazesi, askeri uçakla bugün Trabzon Havalimanı'na getirilip, yarın kent merkezinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.