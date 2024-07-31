Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu bildirdi.
Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
Patlamanın insansız hava aracıyla gerçekleştirilen füzeli saldırı sonucu yaşandığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin tugayına füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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