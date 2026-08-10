Irak'ta Silah Denetim Veritabanı Oluşturuldu - Son Dakika
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Irak'ta Silah Denetim Veritabanı Oluşturuldu

Irak\'ta Silah Denetim Veritabanı Oluşturuldu
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Irak, 6 milyon silahı kaydeden veri bankası oluşturdu, 71 sahte merkez kapatıldı.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığı bir "veri bankası" oluşturulduğunu ve Haşdi Şabi güçleriyle bağlantılı olduğu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak İçişleri Bakanlığı İlişkiler ve Basın Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mikdad Miri, başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Silahların düzenlenmesi amacıyla 2018 tarihli 21 sayılı Ulusal Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda kurulan komisyonun, Ocak 2023'te çalışmalarına başladığını belirten Miri, komisyonun, ilk kez ülke genelindeki 6 milyon silahı içeren bir "veri bankası" oluşturmayı başardığını söyledi.

Komisyonun çalışmaları kapsamında, Haşdi Şabi güçlerine bağlı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını ifade eden Miri, ayrıca aralarında "ruhsat süresi" dolmuş olanların da bulunduğu 119 silah satış mağazasının kapatıldığını kaydetti.

Irak halkına verilen silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının sayısının 160 bin 759 olduğunu belirten Miri, komisyonun halkın silahlarını kayıt altına alma başvuruları kapsamında 500 binden fazla silahı da kayda geçirdiğini söyledi.

Miri, sivil bakanlıkların kullanımında bulunan 55 bin 264 silahın teslim alınarak İçişleri Bakanlığının sorumluluğuna geçirildiğini açıkladı.

Komisyonun çalışmalarının dört aşamadan oluştuğunu belirten Miri, bunların veri tabanının hazırlanması, bilgi bankasının oluşturulması, halkın silahlarının kayıt altına alınması, denetim ve arama faaliyetleri ile güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması olduğunu söyledi.

Miri, çalışmaların tüm aşamalarının 2030 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Kayıp ve kaçak silahların takibi

Silahların izlenmesi ve müsadere edilmesi çalışmaları kapsamında komisyonun 143 bin 309 çalıntı silahı takip ettiğini belirten Miri, ayrıca 134 özel güvenlik şirketinin silahlarının denetlendiğini ve 21 bin 224 silaha el konulduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra koalisyon güçlerinin Irak tarafına teslim ettiği 277 bin 278 silahın da takip edildiğini söyleyen Miri, bu yıl içerisinde 49 insansız hava aracına (İHA) el konulduğunu ifade etti.

Silahların kayıt altına alınması için tanınan sürenin 31 Aralık'ta sona ereceğine işaret eden Miri, sürenin sona ermesinin ardından kayıt dışı bulunan tüm silahların "kanun dışı silah" olarak değerlendirileceği ve hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, 3 Haziran'da silahların yalnızca devletin denetiminde bulundurulmasını sağlamak amacıyla bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak hükümeti, iç istikrarın güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin etkilerinin sınırlandırılması amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını sağlamayı hedefliyor.

Irak'ta hükümetin silahların devlet denetimine alınmasına yönelik planı kapsamında 7 Ağustos'ta ülke genelinde silah kayıt ve ruhsat işlemlerinin yürütüleceği bürolar açılmıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Haşdi Şabi, Güvenlik, Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Silah Denetim Veritabanı Oluşturuldu - Son Dakika

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