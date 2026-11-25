Irak'ta yasama, yürütme ve yargı erklerinin temsilcileri, petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve kaçakçılığa karışanların yargı önünde hesap vermesi çağrısında bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, ülke gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, hükümetin yolsuzlukla mücadele ve petrol ile petrol ürünleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik attığı adımlara destek verildi.

Petrol kaçakçılığına karışanların yasal çerçevede takip edilerek hesap vermelerinin sağlanması gerektiği vurgulanan toplantıda, kamu kaynaklarının korunması ve ülkenin petrol zenginliğinin güvence altına alınması amacıyla denetim, güvenlik ve yargı kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi istendi.

Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasr bölgesinde hükümetin aldığı önlemlerden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği toplantıda, güvenlik güçleri ile ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.