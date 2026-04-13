Irak'ta Yeni Cumhurbaşkanı Amedi ile Toplantı

13.04.2026 21:06
Başbakan Sudani, Cumhurbaşkanı Amedi ile Irak'ın durumu ve hükümetin kurulması üzerine görüşme yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya gelerek, ülkedeki genel durum ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, görüşmede Sudani, Amedi'yi cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Toplantıda ülkedeki genel durum ele alınırken, cumhurbaşkanının seçilmesine katkı sağlayan siyasi güçlerin çabaları takdir edildi.

Taraflar, anayasal sürecin kalan aşamalarının tamamlanmasının ve tüm Iraklıların beklentilerini karşılayacak ulusal bir hükümetin kurulmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, vatandaşların çıkarlarının korunması, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma ile imar sürecinin hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

Bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve krizlerin çözümünde diyalog yolunun benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

