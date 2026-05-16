Irak'ta Yeni Hükümete CHP'den Değerlendirme

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Irak'taki yeni kurulan hükümete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Irak'ta istikrarlı, kapsayıcı ve işleyen bir yönetimin varlığı, Türkiye açısından sınır güvenliğinden terörle mücadeleye, Türkmenlerin siyasi temsili ve güvenliğinden enerji arzına, Bağdat-Erbil dengesinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok başlıkta stratejik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Irak'taki yeni kurulan hükümete ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki gelişmenin Türkiye açısından "stratejik sonuçlar" doğuracağını belirten Tan, şunları kaydetti:

"Dünya Trump–Xi zirvesine odaklanmışken, Türkiye'nin hemen yanı başında bölge açısından hayli önemli bir gelişme yaşandı: Irak'ta yeni hükümet kuruldu. Irak'ta parlamento seçimleri, 11 Kasım 2025'te yapılmıştı. Ali el-Zeydi başkanlığındaki yeni hükümet, 6 ay sonra, 14 Mayıs 2026'da güvenoyu alabildi. Hükümet kuruldu, ancak 23 bakanlıktan yalnızca 14'ü onaylandı. İçişleri ve savunma gibi kritik bakanlıklarda henüz pazarlıklar devam ediyor. Bu gecikmenin nedeni Irak'ın siyasal yapısı. Irak siyasetindeki hassas dengenin temelinde, yalnızca hükümet kurma pazarlıkları değil, başbakanın Şii, cumhurbaşkanının Kürt, meclis başkanının Sünni olduğu fiili güç paylaşım sistemi var (Muhasasa)."

"ZEYDİ HÜKÜMETİNİ KARMAŞIK BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Şii blok içindeki liderlik rekabeti, İran destekli milislerin devlet üzerindeki etkisi, ABD-İran rekabeti, kamu hizmetleri krizi ve petrole bağımlı ekonomi, iç istikrarı olumsuz etkiliyor. Son olarak, KYB ile KDP arasında cumhurbaşkanlığı seçimi etrafında yaşanan temsil ve meşruiyet tartışması da siyasi tıkanıklığı derinleştirdi. Klasik siyaset dışı bir figür olan Başbakan Ali el-Zeydi, İran'a yakın aktörlerin etkili olduğu Şii Koordinasyon Çerçevesi tarafından aday gösterildi. Ancak, Trump'ın da açık desteğini aldı. Zeydi hükümetini karmaşık bir süreç bekliyor. Milislerin silahsızlandırılmasından yolsuzlukla mücadeleye, kamu hizmetleri krizinden petrol gelirlerinin yönetimine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerden ABD-İran dengesine kadar çok sayıda kritik dosya yeni hükümetin önünde duruyor. Son İran-İsrail/ABD savaşı, Irak'ın bölge siyasetindeki kritik konumunu yeniden hatırlattı.

Irak, İran ile Arap dünyası arasında bir geçiş alanı; ABD ile İran rekabetinin en somut sahalarından biri; enerji güvenliği açısından stratejik bir ülke. Türkiye açısından Irak'taki istikrar doğrudan bir ulusal güvenlik meselesi. Irak'ta istikrarlı, kapsayıcı ve işleyen bir yönetimin varlığı, Türkiye açısından sınır güvenliğinden terörle mücadeleye, Türkmenlerin siyasi temsili ve güvenliğinden enerji arzına, Bağdat-Erbil dengesinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok başlıkta stratejik önem taşıyor."