Irak'ta Yeni Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Irak'ta Yeni Meclis Başkanı Seçildi

Mahmud Meşhedani, Irak Meclis Başkanlığına 271 vekilin oyuyla seçildi, ikinci turda kazandı.

31.10.2024 23:47
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Irak'ta yaklaşık bir yıldır boş olan Meclis Başkanlığı koltuğuna eski Meclis başkanlarından Mahmud Meşhedani seçildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Mecliste 271 vekilin hazır bulunduğu birinci tur oylamada Meşhedani 153, diğer aday Salim İsavi ise 95 oy aldı.

Birinci turda iki adayın da seçilmek için yeterli oyu alamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi

İkinci turda Meşhedani 140 oy alırken, rakibi İsavi 34 oyda kaldı.

Böylece ikinci turda seçilmek için yeterli oyu almayı başaran Meşhedani, yeni Meclis Başkanı oldu.

1948 doğumlu Sünni siyasetçi Meşhedani, 2006-2009 yıllarında Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Meşhedani, ABD işgali sonrası ilk Meclis Başkanı olarak da biliniyor.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, eski Meclis Başkanı Halbusi'yi 14 Kasım 2023 tarihinde görevden almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta Yeni Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika

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