Irak'ta yerel basın, İran sınırındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın kapatıldığını öne sürdü

Irak'ta yerel basın, İran sınırındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın kapatıldığını öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ta yerel basın, Irak ile İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren kapatıldığını öne sürdü. Irak makamlarından henüz açıklama yapılmazken, iki ülke arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.
Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.
Irak'ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Irak ve İran arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.
Kaynak: AA
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