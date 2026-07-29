Irak'tan ABD ve Suudi Arabistan'a Tepki - Son Dakika
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Irak'tan ABD ve Suudi Arabistan'a Tepki

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Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılarını kınadı ve egemenliğini savundu.

Irak, ABD ve Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı noktalarında Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırılarını kınayarak, Irak topraklarının "hesaplaşma" alanı olarak kullanılmasına karşı uyardı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'a düzenlediği ortak saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Haşdi Şabi güçlerine ait karargahların çeşitli bölgelerde hedef alınması, mensuplarından bazılarının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırı kabul edilemez. Bu saldırı Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınmasıdır. Bu durum, uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Şartı ile de bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bağdat yönetiminin Irak topraklarına yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille reddettiği vurgulanarak, "Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılar için bir çıkış noktası ya da bölgesel ve uluslararası hesaplaşmaların sahası olarak kullanılmasını reddeden" tutumunun değişmediği belirtildi.

Bu yaklaşımın "iyi komşuluk ilkelerine bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine müdahale etmeme" esasından kaynaklandığını kaydedilen açıklamada, tüm taraflara Irak'ın egemenliğine saygı gösterme ve ülkenin güvenlik ile istikrarını sarsabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile birlikte Irak'ta Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı."açıklamasını yapmıştı.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 mensubunun da yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Haşdi Şabi, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'tan ABD ve Suudi Arabistan'a Tepki - Son Dakika

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