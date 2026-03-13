Irak'tan ABD'ye Sert Tepki

13.03.2026 18:49
Irak, ABD'nin saldırılarını kınayarak, güvenlik ve egemenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'taki saldırılarını ve güvenlik gelişmelerini görüşmek üzere ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i bakanlığa çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, son dönemde yaşanan askeri ve güvenlik gelişmeleri ile bunların Irak ve bölge üzerindeki etkileri ele alındı.

Bahr el-Ulum görüşmede, savaşın devam etmesinin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve vatandaşlarının yanı sıra sivil ve askeri tesislerin güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Irak'ın yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde doğrudan saldırılara maruz kaldığını belirten Bahr el-Ulum, son olarak Bağdat, Kerkük, Enbar ve Babil'deki askeri noktalara yönelik saldırılarda (ABD saldırıları) 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bahr el-Ulum, Irak hükümetinin bu saldırıları egemenliğinin açık ihlali olarak gördüğünü ve en sert ifadelerle kınadığını vurguladı.

Irak hükümetinin ülkedeki diplomatik misyonların ve personelin güvenliğini sağlama konusundaki taahhüdünü yineleyen Bahr el-Ulum, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların kınandığını ve faillerin adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris ise Washington'un Irak ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu belirterek bu iş birliğinin özellikle askeri kapasite geliştirme, silahlanma ile teknik ve lojistik destek alanlarında güçlendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Harris ayrıca ABD'nin İran ile savaş halinde olduğunu ve bölgedeki Amerikan politikasının ABD çıkarlarına yönelik tehditlere karşı sınırlı ve savunma amaçlı yanıt vermek olduğunu söyledi.

ABD savaş uçakları tarafından Irak'taki Haşdi Şabi mevzilerine çok sayıda hava saldırısı düzenlenmiş, onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
