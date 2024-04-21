Irak\'tan kaçan 2 PKK\'lı terörist Habur\'da teslim oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
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Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda ot toplarken rahatsızlanan 53 yaşındaki kişi, ekiplerin zorlu çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erek Dağı'na ot toplamaya giden kişi, aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın beklediği bölgeye taşınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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