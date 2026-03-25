Irak'tan Suriye'ye Roket Saldırısı! - Son Dakika
Irak'tan Suriye'ye Roket Saldırısı!

25.03.2026 00:02
Irak hükümeti, Suriye'ye roket saldırısı düzenleyen 4 yasa dışı unsuru yakaladığını duyurdu.

Irak hükümeti, ülke topraklarından Suriye'ye roket saldırısı düzenleyen "yasa dışı unsurların" yakalandığını bildirdi.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı unsurlar, devlet güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik hükümet politikası ve stratejisinden uzak, düşüncesiz bir eylem kapsamında, Rabia nahiyesinden Suriye topraklarına doğru bir dizi roket fırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin dün gerçekleşen saldırının ardından harekete geçtiğini belirten Numan, saldırıda kullanılan aracın ele geçirildiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 zanlının yakalanarak soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiğini kaydetti.

Numan, söz konusu suç eylemine karışan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Irak'ın, komşu ülkelerin güvenliğine önem verdiğini ifade eden Numan, topraklarının herhangi bir ülkeye yönelik saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Suriye Ordusu, dün Haseke ilinde bulunan askeri üssün füze saldırısına uğradığını duyurmuş, saldırının Irak topraklarının 20 kilometre iç kesimlerinde bulunan Tal el-Hava köyü çevresinden fırlatılan 5 füze ile gerçekleştirildiği açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'tan Suriye'ye Roket Saldırısı! - Son Dakika

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
SON DAKİKA: Irak'tan Suriye'ye Roket Saldırısı! - Son Dakika
