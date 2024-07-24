Irak Türkmen Cephesi, Başbakanın PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesini olumlu buldu

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Irak Türkmen Cephesi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılması talimatını "olumlu" olarak niteledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Sudani'nin talimatının olumlu ve büyük önem arz ettiğini aktardı.

Turan, bu adımın ülkedeki terörle mücadeleye ciddi katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Her zaman vurgu yaptığımız terörle mücadeleye bu adımın önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sudani'nin terörle mücadele kapsamındaki adımlarını desteklediklerini aktaran Turan, bu adımın Irak ve bölgenin istikrarına ciddi yansımaları olacağını bildirdi.

Irak hükümeti, terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.