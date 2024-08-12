Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Yüksek Federal Mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Yüksek Federal Mahkemeye başvurdu

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvuruda bulundu. Seçimlerin iptali için tüm yasal yollara başvuracaklarını ve sorunun çözümü için Irak yargısına güvendiklerini belirten Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman, federal mahkemeden taleplerini kabul ederek Kerkük valilik seçimlerini iptal etmesini beklediklerini ifade etti.

12.08.2024 18:06
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Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak'ta en üst yargı merci olan Yüksek Federal Mahkemeye başvuruda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük valilik seçiminin iptal edilmesi için Irak Yüksek Federal Mahkemesine dilekçe sunduklarını belirtti.

Bu adımla yetinmeyeceklerini aktaran Saman, seçimlerin iptali için tüm yasal yollara başvuracaklarını ve sorunun çözümü için Irak yargısına güvendiklerini söyledi.

Saman, federal mahkemeden taleplerini kabul ederek Kerkük valilik seçimlerini iptal etmesini beklediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi, Kerkük valilik seçiminin iptali için Yüksek Federal Mahkemeye başvurdu - Son Dakika

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