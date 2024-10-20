Irak, Türkmenistan'dan Doğalgaz İthalatı Anlaşması İmzaladı

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BAĞDAT, 20 Ekim (Xinhua) -- Irak Elektrik Bakanlığı, ülkedeki elektrik santralleri için Türkmenistan'dan günlük 20 milyon metreküpe kadar doğalgaz ithal edilmesini öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl, anlaşmanın elektrik santrallerinin yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fazıl, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın tarife fiyatı, gaz miktarları, tedarik yöntemi ve sözleşme süresinin belirlendiği kapsamlı müzakerelerin ardından imzalandığını söyledi.

Irak Haber Ajansı, Türkmenistan'ın Irak'a yaz aylarında günde 20 milyon metreküp, kış aylarında ise günde 10 milyon metreküp gaz tedarik edeceğini bildirdi.

Türkmenistan'la yapılan gaz anlaşması, petrol zengini Irak için hayati önem taşıyor; zira İran, Irak'ın artan borçları ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ABD doları cinsinden ödeme yapmakta zorlandığı için zaman zaman gaz tedarikini azaltıyor.