Irak ve Fransa Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Irak ve Fransa Arasında İşbirliği Görüşmesi

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Irak Başbakanı Zeydi, Macron ile ikili ilişkileri ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesini görüştüğü bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Zeydi, Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip çeşitli konu ve dosyaları değerlendirdi.

Görüşmede, Irak'ta ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliği ile Fransız şirketlerinin ülkedeki mevcut fırsatlardan yararlanması ele alındı.

Ayrıca bölgedeki gelişmeler, gerilimin azaltılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.

Irak-Fransa ilişkilerinin önemine dikkati çekerek Macron'u ülkesini ziyarete davet eden Zeydi, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek sürdürülebilir bir ekonomik ve yatırım ortaklığının kurulması için ortak çalışma çağrısında bulundu.

Irak hükümetinin istikrarı güçlendirmek ve ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar ile uluslararası ticaret yollarını birbirine bağlayan stratejik konumundan yararlanarak ülkeyi bölgede etkili bir ekonomik ve siyasi güce dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zeydi, komşu ülkelerle dengeli ilişkiler kurmaya önem verdiklerini ifade etti.

Zeydi, Irak topraklarının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceklerini, Irak'ın güvenliği, egemenliği ve halkının çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayarak bölgesel ve uluslararası meselelerde diyaloğa başvurmanın önemini dile getirdi.

Koalisyon güçlerinin çekilmesi

Zeydi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için 30 Eylül'ün son tarih olduğunu hatırlatarak koalisyonun görevinin sona ermesinin Irak'a yeniden yapılanma ve kalkınmaya, ekonomik büyümenin güçlendirilmesine ve halkın refahının artırılmasına odaklanmak için daha geniş bir alan sağlayacağını kaydetti.

Macron da Irak hükümetinin attığı adımları takdir ettiğini belirterek Fransa'nın Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reformları hayata geçirme çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Irak'a terörle mücadele alanında destek vermeye ve Irak silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Fransa Arasında İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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