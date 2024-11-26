Irak ve İngiltere'den Güvenlik Mutabakatı

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Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile uyuşturucuyla mücadele ve organize suç ile diğer güvenlik alanında ortak mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Şammari, Bağdat'ı ziyaret eden İngiliz mevkidaşıyla görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere İçişleri Bakanı'yla organize suç, uyuşturucuyla mücadele ve aranan teröristlerin takip edilmesinde güvenlik, istihbarat ve güvenlik alanında mutabakat zaptı imzaladıklarını söyleyen Şammari, sınır güvenliği ve suçla mücadele alanında da mutabakat zaptına imza attıklarını kaydetti.

İngiliz Bakan da "Irak'ta olmak benim ve İngiltere için önemli." diyerek, misafirperverlik ve imzalanan mutabakat zaptları anlaşması için teşekkür etti.

Söz konusu anlaşmaların iki ülke arasında sınır ötesi suçlularla mücadele edilmesini sağlayacağını ifade eden Cooper, bu ortaklık sayesinde Irak ve İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda iki ülkenin güvenliğinin güçlendirebileceği ve bunun iki ülke halkını koruyabilecek ve onları güvende tutabileceğini sözlerine ekledi.