Irak ve İran Üniversiteleri Arasında 100 Mutabakat

Güncel

BAĞDAT, 20 Ocak (Xinhua) -- Irak Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Irak ve İran üniversiteleri arasında bilimsel işbirliğini artırmak amacıyla toplam 100 mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada söz konusu mutabakat zabıtlarının, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Bilim Haftası sırasında imzalandığı belirtildi.

İmzalanan mutabakat zabıtları, çeşitli bilimsel ve teknolojik disiplinlerde bilimsel etkileşimin artırılması, öğrenciler ve öğretim üyelerine yönelik ortak eğitim programları düzenlenmesi, modern teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi konuları kapsıyor.

İki ülkenin üniversiteleri, araştırma projeleri uygulama ve ortak bilimsel denetim, müfredatın güncellenmesi ve burs değişimi alanlarında işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı.