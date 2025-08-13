Irak ve Suriye Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

BAĞDAT, 13 Ağustos (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir bir araya geldi. Salı günü yapılan görüşmede taraflar, petrol, doğalgaz ve enerji alanlarında ikili işbirliğini ele aldı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Abdulgani'nin, iki halk arasındaki tarihi bağların derinliğine dikkat çekerek, bu bağların her iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada tarafların Kerkük-Baniyas boru hattının mevcut durumunu ve hattın ham petrol ihracatı için kullanılma olasılığını değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca boru hattının durumunu incelemek ve bu hattı kullanarak ihracatın yeniden başlatılması olasılığını değerlendirmek üzere ortak bir komite kurulması konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi. Bu mutabakat kapsamında boru hattının işletmeye uygunluğu, pompalama sistemleri ve rehabilitasyonun uygulanabilirliği konularını tespit amacıyla uluslararası bir danışmanın sürece dahil edilmesinin de önerildiği ifade edildi.

Beşir ise Suriye'deki petrol sektörünün mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Sabotaj ve eskime sorunları yaşayan Kerkük-Baniyas boru hattında işbirliğinin önemine işaret eden Beşir, hattın acilen rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'le Suriye'nin kıyı kenti Baniyas'ı birbirine bağlayan Kerkük-Baniyas boru hattı 1952 yılında faaliyete geçti. 2003 yılındaki ABD işgali sırasında ağır hasar gören hat, o tarihten bu yana kullanılmıyor.