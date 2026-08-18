Irak ve Suudi Arabistan'dan Gerilim Kontrolü Vurgusu - Son Dakika
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Irak ve Suudi Arabistan'dan Gerilim Kontrolü Vurgusu

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Irak ve Suudi Arabistan bakanları, bölgedeki gerilimi kontrol altına almanın önemini görüştü.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki gelişmeleri ele alarak gerilimin kontrol altına alınması ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Hüseyin ile Bin Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede artan gerilim ile bunun bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarına yönelik olası yansımaları ele alındı.

İki bakan, "gerilimin kontrol altına alınması, müzakere ve diyalog sürecine dönülmesi, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerilimin kapsamının genişlemesinin ve bölgenin güvenlik ve istikrarını etkilemesinin önüne geçilmesi" gerektiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin yanı sıra bölgesel gelişmeler konusunda ilgili ülkelerle koordinasyona devam edilmesinin önemine dikkati çekti.

Suudi Arabistan, Irak'tan fırlatılan İHA'ların petrol tesislerini hedef almaya çalıştığını açıklamıştı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz 2026'da Irak topraklarından fırlatıldığını belirttiği bazı İHA'ların ülkenin Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalıştığını, hava araçlarının önlenerek imha edildiğini duyurmuştu.

Riyad yönetimi saldırıların arkasında "İran'a bağlı milislerin" bulunduğunu öne sürerek karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de aynı gün güvenlik birimlerine, Suudi Arabistan'ın İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığına ilişkin sunduğu bilgilerin araştırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Suudi Arabistan'dan Gerilim Kontrolü Vurgusu - Son Dakika

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