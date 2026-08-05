Irak ve Suudi Arabistan'dan Güvenlik Ziyareti Hazırlığı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Iraklı güvenlik heyetinin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin hazırlıkları görüştü.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin ile Bin Ferhan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, bölgedeki güvenlik gelişmeleri ışığında bir sonraki Arap Zirvesi'nin düzenlenmesine ilişkin hazırlıklar ve zirvenin yapılacağı yere yönelik gündemdeki öneriler ele alındı.

Bakanlar ayrıca Iraklı güvenlik heyetinin Suudi Arabistan'a yapması planlanan ziyaretin hazırlıklarının yanı sıra, iki ülke arasında farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını da görüştü.

Bakanlığın açıklamasında, planlanan ziyaretin tarihine ilişkin bilgi verilmedi.