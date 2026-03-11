Irak ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Vurgusu

11.03.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani ile Veliaht Prens Selman, savaşın durdurulması için barışçıl çözümler çağrısı yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ile Bin Selman telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, savaşın durdurulması ve tüm krizler için askeri çözüm yerine barışçıl çözümler bulunması amacıyla ortak çalışma ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Açıklamada, ayrıca askeri yöntemlerin bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğine işaret edildi.

Başbakan Sudani, Irak'ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için tüm çabayı göstermeye kararlı olduğunu belirterek, savaşın kardeş bölge halklarının güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti. Sudani ayrıca Irak'ın hiçbir ülkeye yönelik saldırılar için bir başlangıç noktası olmayı reddettiğini, aynı şekilde kendi topraklarının hedef alınmasını da kabul etmediğini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Irak'ın bölgedeki gerilimin yayılmasını önlemek ve savaşın etkilerini sınırlamak amacıyla yürüttüğü yoğun diplomatik çabaları takdir ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Prens Selman, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:06:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Irak ve Suudi Arabistan Liderlerinden Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.