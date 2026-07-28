Irak ve Türkiye'den 30 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
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Irak ve Türkiye'den 30 Milyar Dolar Hedefi

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Irak Ticaret Bakanı, Türkiye ile ikili ticaretin 30 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.

Irak Ticaret Bakanı Mustafa Nezar el-Ani, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticaret hacmini 30 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ani, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'daki toplantıda Irak'ta faaliyetlerde bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Ani, iş insanlarının dile getirdiği hususların çözülmesi gereken gerçek sorunlar olduğunu vurguladı.

Toplantıda dile getirilen hususların rapor haline getirilerek ilgili sektörlere göre dağıtılacağını belirten Ani, özellikle vize konusunun ele alınacağını söyledi.

Türk şirketlerine Irak'ta sabırları ve üstlendikleri işleri duraksamadan sürdürmeleri dolayısıyla teşekkür eden Ani, Türk şirketlerinin tanıtıma ihtiyaç duymadığını belirtti.

Irak'ta birçok sektörde önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Ani, Türk şirketlerini bu alanlarda faaliyet göstermeye ve yatırım yapmaya davet etti.

Türk sanayisinin Irak'ta yerelleştirilmesini istediklerini de belirten Ani, "Hedefimiz Türkiye ile ticaret hacmini 30 milyar doların üzerine çıkarmak." dedi.

Irak Başbakanı, Türk şirketlere öncelik verilmesini tavsiye ediyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin birçok vesileyle Bakanlar Kuruluna yatırım ve işlerde Türk şirketlerine öncelik verilmesini tavsiye ettiğini aktaran Ani, bunun Türk şirketlerine ve gerçekleştirdikleri projelere duyulan güvenden kaynaklandığını ifade etti.

Bankacılık transferleri konusunun da Irak Merkez Bankası ile görüşüleceği bilgisini veren Iraklı Bakan, bu alanda daha esnek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Irak hükümetinin dış borçlar ile Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin alacaklarını öncelikleri arasında gördüğünü söyleyen Ani, Irak'ın sözleşmelerden doğan tüm yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurguladı.

Toplantı öncesinde görüştüğü bir iş insanının 40 yıldan uzun süredir Irak'ta çalıştığını ve bu süre boyunca alacakları konusunda herhangi bir hak kaybı yaşamadığını kendisine ilettiğini aktaran Bakan Ani, ülkelerin zaman zaman olağanüstü şartlardan geçebildiğini dile getirdi.

Toplantıda ele alınan hususları rapor haline getirerek Irak Başbakanı'na sunacağını ifade eden Ani, raporun ilgili kurumlara göre değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak ve Türkiye'den 30 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

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