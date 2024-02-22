Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Meclisindeki Türkmen ve Hristiyan kotasının anayasaya aykırı olduğunu belirtti

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin IKBY Meclisindeki Türkmenler ve Hristiyanlara ayrılan 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırılık" kararının "yasa dışı olduğunu" belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Türkmenler olarak Asuri, Süryani ve Keldani temsilcilerle Erbil'de bir araya geldikleri görüşme sonrası Federal Mahkemenin kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Mahkemenin kararının "siyasi amaçlı" olduğunu belirten Maruf, "Bu, yanlış bir karardır. Adil bir karar değildir. O yüzden biz bundan sonra da bu tutumlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maruf, söz konusu kararı "yasa dışı" şeklinde niteleyerek bunun arkasında "bazı siyasi taraflar" olduğunu ve etnik gruplar olarak bu kararı kabul etmediklerini kaydetti.

Maruf ayrıca, "Burada amaçları, birlikte yaşamayı hedef almaktır." dedi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, dün, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu kararını vererek, meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.