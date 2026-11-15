Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Parlamentosuna tedbir talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Parlamentosuna tedbir talebini reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Parlamentosunun çalışmalarının durdurulması için KYB ve Yeni Nesil Hareketi'nin ihtiyati tedbir başvurusunu reddetti. Parlamento 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmiş, KYB ve Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosunun çalışmalarının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı alınması talebini reddetti.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan bir kaynak, mahkemenin, IKBY Parlamentosunun faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması amacıyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Yeni Nesil Hareketi tarafından yapılan başvuruyu kabul etmediğini belirtti.

IKBY Parlamentosu, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise söz konusu oturumu boykot etmişti.

KYB Başkanı Bafel Talabani, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldıklarını ve IKBY Parlamentosunun alacağı kararları tanımayacaklarını açıklamıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani ise KYB'ye IKBY'deki siyasi krizin aşılması ve sorunların çözümü için diyalog masasına oturma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
ParlamentoOrta DoğuPolitikaGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:34:03. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY Parlamentosuna tedbir talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android