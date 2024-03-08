Iraklı 64 yaşındaki Rahime Muhammed, mütevazı tezgahında kebap yaparak ailesinin geçimini sağlıyor

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Iraklı 64 yaşındaki Rahime Muhammed başkent Bağdat'ta yol kenarında açtığı mütevazı tezgahında kebap yaparak çocuklarının ve torunlarının geçimini sağlıyor.

Kocasını 1990 yılında patlak veren Irak- Kuveyt Savaşı'nda, bir oğlunu da 2007 yılında ülkede yaşanan şiddet olaylarında kaybeden Muhammed, kurduğu derme çatma tezgahta pişirdiği kebapları müşterilerin beğenisine sunuyor.

Ağır yaşam şartlarının kendisini yorduğunu dile getiren Iraklı kadın, AA muhabirine 7 çocuğunu tek başına büyüttüğünü anlattı.

Savaş ve şiddet yorgunu Iraklı kadınların güçlü bir iradeye sahip olduklarını söyleyen Muhammed, bir kadın olarak ülkedeki olumsuzluklara rağmen ayakta durmaya çalıştığını dile getirdi.

Muhammed, 26 torun sahibi olduğunu, hepsinin de eğitimlerini en iyi şekilde aldığını ifade etti.

"Eşlerimizi ve çocuklarımızı savaşlarda kaybettik ve hayat bize çok şey öğretti"

Kızlarının da kendisi gibi olduğunu, çocuklarının yetişmesi ve eğitimine özen gösterdiğini aktaran Muhammed, "Iraklı kadınlar evin sorumluluğunu alıp aileye doğru şekilde önderlik yapma konusunda ustadır. Savaşlar gördük, eşlerimizi ve çocuklarımızı bu savaşlarda kaybettik ve hayat bize çok şey öğretti." diye konuştu.

Bir kadın olarak çalışmayı sevdiğini ve işini severek yaptığını anlatan Iraklı kadın, şunları kaydetti:

"Biz (kadınlar) birer okuluz, insanları çalışmaları için teşvik ediyoruz. Kocamı Kuveyt Savaşı'nda (Körfez Savaşı) kaybettim o zaman 28 yaşındaydım ve 7 çocuk annesiydim. Kusay isimli oğlum da 2007 yılında şehit oldu.

İki oğlumun çocukları da şu an işsizler onların sorumluluğunu da ben alıyorum. Onlara hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi öğretiyorum. Ben okuyamadım ama hayat beni eğitti ve bana okul oldu."