Iraklı Heyet Türkiye'de Sağlık Hizmetlerini İnceliyor - Son Dakika
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Iraklı Heyet Türkiye'de Sağlık Hizmetlerini İnceliyor

Farklı branşlardan hekimlerin ve sağlık turizmi yöneticilerinin yer aldığı Iraklı heyet, Türkiye'ye gelerek Türk sağlık hizmetleri hakkında bilgi alacak. Heyet, Türkiye'de yapılan hizmetleri yerinde gözlemleyecek ve ilgili yetkililerden bilgi alacak. Ayrıca, sağlık turizmi hizmetlerinin verildiği hastane temsilcileri, hekimler ve ilgili bakanlıkların yetkilileriyle de görüşecek.

10.09.2024 15:46
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Farklı branşlardan hekimlerin ve sağlık turizmi yöneticilerinin yer aldığı Iraklı heyet, "Türk sağlık hizmetleri" hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi.

Sağlık Diplomasisi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen program kapsamında içlerinde hekim ve sağlık turizmi yöneticilerinin bulunduğu Iraklı heyet, Türkiye'de yapılan hizmetleri yerinde görmek, yetkililerden bilgi almak için İzmir, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

Heyet, plastik cerrahi uygulamalarından saç ekimine, cerrahiden bakım hizmetlerine ve kaplıca turizmine kadar sağlık turizminde yer alan tüm uygulamaları yerinde inceleyecek ve ilgili yetkililerden bilgi alacak.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki başarılarını yakından gözlemleyerek iki ülke arasında yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirecek heyet, İzmir, İstanbul ve Ankara'da sağlık turizmi hizmetlerinin verildiği hastane temsilcileri, hekimler ve ilgili bakanlıkların yetkilileriyle de görüşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Diplomasisi Derneği Başkanı Ahmet Aksu, sağlık turizmi alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, bu organizasyonla termal sağlık, kozmetik uygulamalar, saç ekimi ve organ nakli gibi birçok alandaki hizmeti tanıtacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iraklı Heyet Türkiye'de Sağlık Hizmetlerini İnceliyor - Son Dakika

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