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Iraklı Zanaatkarlar Hurma Ağaçlarından Mobilya Üretiyor - Son Dakika
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Iraklı Zanaatkarlar Hurma Ağaçlarından Mobilya Üretiyor

Iraklı zanaatkarlar hurma ağaçlarından sandalye, masa, karyola ve kuş kafesi gibi mobilyalar üretiyor. Bu geleneksel endüstriler, Irak'ta zanaat açısından büyük değer görüyor. Bağdat'ın Kazımiye mahallesinde bulunan eski Malhani pazarında zanaatkarlar çalışmalarını sürdürüyor. Hurma yapraklarından mobilya imalatı, Irak'ın antik miras endüstrilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Iraklı Zanaatkarlar Hurma Ağaçlarından Mobilya Üretiyor
22.01.2024 - 16:24,  Güncelleme: 16:31
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ÇEKİM TARİHİ: 21 Ocak 2024

1. Hurma ağaçlarından mobilya yapan Iraklı zanaatkarların çeşitli görüntüleri

Hurma ağaçları, Iraklıların yaşamında önemli bir kültürel öneme sahip.

Hurma ağaçlarından sandalye, masa, karyola ve kuş kafesi gibi mobilyalar üreten geleneksel endüstriler Irak'ta zanaat açısından son derece büyük değer görüyor.

Bağdat'ın Kazımiye mahallesinin kalbinde, zanaatkarların harıl harıl çalışırken görülebileceği eski Malhani pazarı yer alıyor.

Hurma ağacı yapraklarından ev mobilyası yapımında uzmanlaşan bir atölyenin sahibi olan Ebu el-Abbas, bu mesleği ebeveynlerinden ve dedelerinden miras alarak uzun yıllardır sürdürdüğünü anlatıyor.

Geçimini atölyeden sağlayan Ebu el-Abbas, müşterilerinin çoğunun çiftlik sahipleri, kültürel miras kafelerinin sahipleri ve kültürel mirasa değer veren bireyler olduğunu belirtiyor.

Ebu el-Abbas, hurma yapraklarından mobilya imalatının Irak'ın antik miras endüstrilerinden biri olarak kabul edildiğini söylüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Bağdat, Irak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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