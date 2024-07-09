Iraklılar Hastalık Riskine Rağmen Bulanık Nehirlerde Serinliyor - Son Dakika
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Iraklılar Hastalık Riskine Rağmen Bulanık Nehirlerde Serinliyor

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüksek hava sıcaklıkları ve elektrik kesintileri nedeniyle nefes almakta zorlanan halk, hastalık saçan bulanık ve bakımsız nehirlerde serinlemeye çalışıyor. Şattul Arap Nehri, fabrika ve kanalizasyon atıklarından kaynaklı zehirli maddeler içerdiği için serinlemek için nehre girenler çeşitli hastalıklara yakalanma riski taşıyor. Dar gelirli aileler ise yüksek fiyatlar nedeniyle kapalı yüzme havuzlarına gidemeyerek nehir sularını tercih ediyor.

09.07.2024 12:17
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Termometrelerin 50 dereceyi gördüğü ve uzun saatler elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ın güneyindeki Basra kentinde halk serinlemek için çareyi hastalık saçan bulanık ve bakımsız nehirlerde buluyor.

Yaz aylarında yüksek hava sıcaklıkları ve kronikleşen elektrik kesintileri nedeniyle nefes almakta dahi zorlanan Iraklılar, nehir sularında serinlemeye çalışıyor.

Basra'daki Şattul Arap Nehri özellikle yüzme bilen gençlerle dolup taşıyor. Iraklı babalar da küçük yaştaki çocuklarını burada yüzdürerek serinletmeye çalışıyor.

Nehir suları, fabrika ve kanalizasyon atıklarından kaynaklı zehirli maddeler içeriyor

Irak'ın kuzey bölgelerinden Basra'ya kadar uzanan Şattul Arap Nehri, güzergahı boyunca yer alan fabrika ve kanalizasyon atıklarından kaynaklı zehirli maddeler içeriyor. Bu da serinlemek için nehre giren Iraklıların çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olabiliyor.

Dar gelirli aileler yüksek fiyatlar nedeniyle kapalı yüzme havuzlarına gidemediği için mecburen nehir sularını tercih ediyor.

"Basra'da hava çok sıcak ve elektrik kesintileri çok fazla"

AA muhabirine konuşan Basralı 15 yaşındaki Fazıl Meysem, kentte yaşanan elektrik kesintilerine dikkati çekerek, "Basra'da hava çok sıcak ve elektrik kesintileri çok fazla." diye konuştu.

Meysem, "Kapalı yüzme havuzları kişi başına çok para alıyor. Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı aslında burada hem spor yapıyoruz hem de eğlenmeye çalışıyoruz." dedi.

Basralı Ali Salah ise "Yüksek sıcaklıklardan dolayı nehirde yüzüyoruz. Kapalı yüzme havuzlarındaki su da bulanık, temiz değil." dedi.

"Su, son derece bulanık ve hastalık riski taşıyor"

Iraklı Firas Nezar da iki küçük oğlunu nehirde yüzdürüyor.

Kendisi engelli olan Nezar, "Evde bana kızıyorlar, 'engellisin boğulabilirsin' diyorlar. Ama mecburen çocukları da getiriyorum. 7 yaşındaki bu oğlum çok şükür yüzmeyi öğrendi. Su son derece bulanık ve hastalık riski taşıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Basra, Irak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklılar Hastalık Riskine Rağmen Bulanık Nehirlerde Serinliyor - Son Dakika

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