İran, 1,5 Milyon Litre Kaçak Yakıt Taşıyan Bir Gemiye El Koydu - Son Dakika
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İran, 1,5 Milyon Litre Kaçak Yakıt Taşıyan Bir Gemiye El Koydu

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sularında 1,5 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koydu. Gemi, deniz kuvvetleri tarafından mahkeme emriyle Buşehr vilayetindeki bir petrol ürünleri şirketinin terminaline götürüldü. İran donanma kuvvetleri son birkaç yıldır kaçak yakıt taşıyan gemilere müdahale ediyor.

23.07.2024 15:07
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TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güney sularında 1,5 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koydu.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred, ülkenin güneyindeki Buşehr vilayetinin açıklarında 12 yabancı mürettebatlı Togo bandıralı gemiye, deniz kuvvetleri tarafından mahkeme emriyle el konulduğunu söyledi.

Mahkeme emri uyarınca geminin, kaçak yakıtın boşaltılması için Buşehr vilayetindeki bir petrol ürünleri şirketinin terminaline götürüldüğünü kaydeden Mücerred, gemideki kaçak yakıtın dizel olduğunu belirtti.

Reuters günün erken saatlerinde İngiliz güvenlik firması Ambrey'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "1.500 ton deniz gaz yağı taşıyan Togo bandıralı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimindeki bir tankeri durdurduğu" şeklinde sözlerine yer vermişti.

Haberde şirketin, "geminin deniz gaz yağını Irak açıklarında yüklediği ve BAE'nin Şarika kentine gittiği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

İran'da hükümetin yakıt fiyatlarına yönelik sübvansiyonları yüzünden ülke dışına yakıt kaçırmak karlı bir iş olarak görülüyor. İran donanma kuvvetleri son birkaç yıldır kaçak yakıt taşıyan çok sayıda gemiye koydu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, 1,5 Milyon Litre Kaçak Yakıt Taşıyan Bir Gemiye El Koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, 1,5 Milyon Litre Kaçak Yakıt Taşıyan Bir Gemiye El Koydu - Son Dakika
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