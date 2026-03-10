İran, 104 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana 104 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran'a yönelik devam eden saldırılarda düşürülen iHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugüne kadar, aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu 104 insansız hava aracı ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, gelişmiş bir Hermes insansız hava aracının güveli bir şekilde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın havacılık uzmanları ve mühendislere incelenmesi için verildiği aktarıldı.

İHA'ların yüzde 95'inin silahlı olduğu ve görevlerini tamamlamadan düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.