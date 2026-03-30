İran, 5 İHA Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, 5 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

30.03.2026 06:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, güney sahillerinde 5 Hermes tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Ülkenin güney sahillerinde dün düşmana ait 5 Hermes tipi İHA düşürüldü." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi."

Hermes tipi İHA

İsrail merkezli Elbit Systems tarafından üretilen Hermes serisi İHA'lar, taktikten stratejik seviyeye kadar farklı görevler için tasarlandı.

Hermes tipi İHA'ların 45, 90, 450, 900 ve 900 Starliner gibi modelleri bulunuyor.

Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, 5 İHA Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 06:49:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, 5 İHA Düşürdüğünü Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.