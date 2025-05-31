Trump'tan İran'a nükleer anlaşma teklifi - Son Dakika
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Trump'tan İran'a nükleer anlaşma teklifi

Trump\'tan İran\'a nükleer anlaşma teklifi
31.05.2025 20:59
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin bugün Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı. Erakçi, teklifin İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin bugün Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

"İRAN HALKININ ULUSAL ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA UYGUN ŞEKİLDE YANITLANACAK"

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirdi. İranlı bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli kardeşim Umman'ın seçkin Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Tahran'a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacak bir ABD teklifinin unsurlarını sundu."

Trump'tan İran'a nükleer anlaşma teklifi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER GÖRÜŞMELER

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer ise son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Trump'tan İran'a nükleer anlaşma teklifi

TRUMP'TAN "KÖTÜ ŞEYLER OLACAK" ÇIKIŞI

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi. ABD basını, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı. Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti. İran ise kendilerine ABD'den herhangi bir yazılı teklif gelmediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a nükleer anlaşma teklifi - Son Dakika

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