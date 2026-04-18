İran: ABD Ablukasına Ateşkes İhlali Tehdidi

18.04.2026 17:45
İran, ABD'nin deniz ablukasını ateşkes ihlali sayarak Hürmüz Boğazı'nın geçişini sınırlayacak.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'nin deniz ablukası gibi yollarla gemilerin geçişini engellemesinin "ateşkes ihlali" kabul edileceğini ve İran'ın da Hürmüz Boğazı'nın "şartlı ve sınırlı" açılmasını engelleyeceğini bildirdi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ABD ile müzakere ve ateşkes sürecine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile yapılan görüşmelerin Washington'un "aşırı talepleri" nedeniyle sonuçsuz kaldığına işaret edilerek, "Son günlerde, Pakistan ordusu komutanının (Genelkurmay Başkanı Asım Munir) arabulucu ve müzakerelerde aracı olarak Tahran'da bulunmasıyla birlikte, Amerikalılar tarafından yeni teklifler sunuldu. İran bu teklifleri değerlendiriyor ve henüz yanıt vermedi." ifadeleri kullanıldı.

İran müzakere heyetinin ABD ile görüşmelerde "taviz vermeyeceği" ve "halkının haklarından geri adım atmayacağı" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'da ateşkesin sağlanması üzerine yalnızca ticari gemilerin geçişine ateşkes sürecinin sonuna kadar açıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ABD askeri üslerinin ekipmanlarının büyük çoğunluğunun Hürmüz Boğazı üzerinden geçen gemilerle sağlandığı ve bunun İran ve Körfez bölgesinin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğu göz önüne alındığında, İran, savaş kesin olarak sona erene ve bölgede kalıcı bir barış sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiği denetlemeye ve kontrol etmeye kararlıdır."

Bu süreçte geçecek gemilerin, "İran tarafından ilan edilen düzenlemelere uygun olarak, güvenliğin, emniyet ve çevre koruma hizmetleriyle ilgili masrafları karşılaması" gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin deniz ablukası girişimlerine ilişkin de "Düşman gemilerin geçişini engellemeye ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı olarak açılmasını engelleyecektir." denildi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

