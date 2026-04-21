İran, ABD Ablukasına Tepki Gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor." dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin deniz ablukasına tepki gösterdi.

İran limanlarının abluka altına alınmasının bir savaş girişimi olduğunu dolayısıyla ateşkesin ihlal edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Erakçi, "Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, sınırlamalarla nasıl başa çıkacağını, menfaatlerini nasıl savunacağını ve zorbalığa karşı nasıl duracağını çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Öte yandan İran güçleri, Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Hindistan bandıralı iki gemiye ateş açarak gemileri dönmeye zorlamıştı.