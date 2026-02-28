İran, ABD Gemisine Füze Saldırısı Düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait muharebe destek gemisini füze saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Şerefli İran ulusu, ABD MST Muharebe Destek Gemis,i İran Devrim Muhafızları Donanması füzeleriyle şiddetli şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD donanmasına ait diğer unsurların da İran Silahlı Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçlarının hedefi olacağı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.