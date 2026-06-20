İran-ABD Görüşmeleri Bürgenstock'ta - Son Dakika
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İran-ABD Görüşmeleri Bürgenstock'ta

20.06.2026 21:01
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Pakistan, İran ve ABD arasındaki teknik görüşmelerin yarın İsviçre'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki teknik seviyedeki görüşmelerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yapılacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının ardından, 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan da yetkililerin katılacağı bildirildi.

İran, mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere bir heyetin bu akşam İsviçre'ye gideceğini açıklamıştı.

Pakistan heyetine Başbakan Şerif başkanlık edecek

AA'ya konuşan Pakistan Başbakanlık Ofisinden bir yetkili, İsviçre'de yapılacak teknik düzeydeki görüşmelerde Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif'in temsil edeceğini söyledi.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, İran-ABD müzakereleri için Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de İsviçre'ye gitmek üzere hareket ettiğini aktardı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-ABD Görüşmeleri Bürgenstock'ta - Son Dakika

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